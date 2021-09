NAPOLI – “Quanto accaduto sabato pomeriggio a Ponticelli, dove un gruppo di cinque persone in macchina ha cercato di sfuggire a un controllo di Polizia con una corsa folle al termine della quale il conducente ha puntato contro gli agenti una pistola mitragliatrice, testimonia quanto sia fuori controllo la situazione dell’ordine pubblico in alcune aree della città.

Troppe persone girano armate, troppi ragazzi pronti ad assalire i rivali senza pietà, troppi delinquenti pronti a sparare nelle strade e nelle piazze cittadine. Una condizione che richiede una risposta forte dello Stato, militarizzando i luoghi più sensibili per prevenire nuove tragedie e per sottrarre ai clan l’egemonia sui territori. Agli operatori di Polizia coinvolti in questo episodio va il mio plauso per aver brillantemente concluso l’operazione identificando i cinque. Speriamo solo di non rivederli immediatamente a piede libero, come purtroppo spesso accade”.

Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.