Somma Vesuviana – Domenica di lacrime e dolore a Somma Vesuviana. Una donna di 40 anni è stata trovata priva di vita all’interno dell’appartamento dove vive in località Masseria Allocca.

Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto a fare la tragica scoperta sarebbe stato il marito che ha immediatamente allertato i soccorsi. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto per la 40enne però non c’era già più nulla da fare.

In zona sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione: al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella del decesso per cause naturali. A stroncare la vita alla donna potrebbe essere stato un malore improvviso.