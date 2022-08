Pomigliano, vescovo manda in pensione don Peppino: “Cuore sanguina ma dico sì”

POMIGLIANO D’ARCO. Il percorso di don Peppino Gambardella si è compiuto: il sacerdote sta vivendo gli ultimi giorni da parroco di San Felice in Pincis dopo la decisione del vescovo di “pensionarlo” per raggiunti limiti di età.

E’ stato lo stesso sacerdote a comunicarlo attraverso il suo profilo social: “Devo comunicarvi con grande dolore ma serenamente che il Vescovo mi ha pregato di chiudere la mia attività pastorale per raggiunti limiti di età. Troppo vecchio per continuare a fare il parroco.

Il cuore sanguina ma la fede è viva e come Maria mia Madre dico il mio Si al vescovo come rappresentante di Dio. Siete la mia famiglia, la mia grande famiglia e desidero comunicarvi questa svolta finale della mia vita.Ora comincerà il tempo della interiorità, della comunione profonda con Dio, del silenzio e forse della solitudine. Questo tempo mi aiuterà a comprendere meglio gli anziani come parte eletta ed amata particolarmente da Dio Padre. Ma tutto è grazia e tutto concorre al bene.”

“Sono certo che i rapporti creati tra noi in questi anni, il bene condiviso, le battaglie della giustizia, legalità ed ambiente fatte resteranno impresse nell’animo. Continuate ad operare il bene, fatene la ragione del vostro vivere. Ricordate che saremo giudicati sull’amore e che l’amore vincerà alla fine sulle tenebre del male. Vi abbraccio e benedico e vi chiedo di lodare Dio per me per il resto della vita che generosamente mi dona.”