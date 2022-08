Marigliano, il maestro Scandolera omaggia la città con un concerto

Sabato 3 settembre, alle ore 20:15, la Chiesa della S.S. Annunziata di Marigliano ospiterà il concerto del Maestro Ettore Scandolera, talento musicale cittadino che torna a esibirsi nella sua città.



L’evento, resto possibile grazie la disponibilità di Don Lino D’Onofrio, vanta il patrocinio morale dall’Amministrazione Comunale di Marigliano attraverso la volontà del Sindaco Giuseppe Jossa e dall’Assessore alla Cultura Adolfo Stellato.

Sarà possibile assistervi gratuitamente, prendendo posto nella bella cornice della chiesa dell’Annunziata.

Il programma vedrà l’esecuzione alla chitarra classica delle musiche di: Morricone, Coste, Piazzolla, Llobet, Sanz, Costa, De Curtis.

Da anni Ettore porta il nome della città di Marigliano in Italia e in Europa, distinguendosi in festival e rassegne dall’alto spessore musicale.

Classe 1997, intraprende lo studio della chitarra classica all’età di sette anni. Nel 2018 si è laureato con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli e nel 2020 ottiene il Master in Music Performance con il massimo dei voti nella classe del Prof. Dusan Bogdanovic presso la Haute école de Musique di Ginevra.

Attualmente frequenta il Biennio Superiore in Discipline Storiche, Critiche e Analitiche della Musica presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno.

Dal 2015 al 2018 è stato allievo del Maestro Aniello Desiderio frequentando inoltre dal Novembre 2017 il corso di Alto Perfezionamento tenuto dallo stesso M° Aniello Desiderio presso l’Accademia Strata di Pisa ricevendo la borsa di studio Roberto Borghini come migliore allievo del corso.

Ha all’attivo due dischi: TANGOS ET DANSES (2019) e PLAYS MORRICONE (2021)

Ha frequentato varie Masterclass in Italia e all’estero e vinto premi nazionali e internazionali.

Si è esibito in Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra e Italia.