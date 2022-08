Candidata del centrodestra in tour tra gli sversamenti col sottosegretario

Tina Donnarumma, candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Acerra: «Inasprire le pene per chi inquina». E domani arriva Vannia Gava, Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica.

Tina Donnarumma, candidata al Collegio uninominale di Acerra ‘Campania 1/05’ alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, accoglierà domani – mercoledì 31 agosto – il sottosegretario alla Transizione Ecologica Vannia Gava, per una visita a due delle aree più «maltrattate» della provincia di Napoli. Il tour inizierà da Acerra, nell’area a ridosso del polo commerciale e al confine con Caserta, per poi proseguire in un’area, al confine tra i comuni di Sant’Anastasia, Pomigliano d’Arco e Casalnuovo, invasa da tonnellate di rifiuti.

«Questi territori hanno fame di controlli e sicurezza – dice la Donnarumma, medico impegnato in politica già da dieci anni – necessitano di ulteriore videosorveglianza, di più pattuglie in strada, di prevenzione e soprattutto di pene certe ed inasprite per chi inquina, chi brucia i rifiuti mettendo a rischio la salute dei cittadini si merita il carcere». Sul territorio di Acerra, la candidata del centrodestra ha poi rilanciato la possibilità di realizzare un Polo Pediatrico e si è unita al recente appello del Vescovo Di Donna: «Questa terra andrebbe esclusa dall’insediamento di nuove realtà ad alto impatto ambientale».

Il Collegio Uninominale Campania 1/05 (sistema elettorale maggioritario) è composto dai Comuni di Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia e Volla.