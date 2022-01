Attentato la notte di Capodanno: incediate le auto dei vigili di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Attentato al comando dei vigili la notte di Capodanno: ignoti hanno dato fuoco al parco auto della polizia locale a due passi da piazza Municipio.

Dura la presa di posizione del sindaco Gianluca Del Mastro, intervenuto sul posto stamattina: “Questa notte, all’interno del Comando, sono andate a fuoco le auto della nostra Polizia municipale. Un danno incalcolabile, un attentato alla sicurezza e al cuore della nostra Città. Le Forze dell’ordine sono già al lavoro per accertare le modalità dell’accaduto. Se dovesse essere confermata la matrice dolosa, sia chiaro che io non mi piego, l’Amministrazione non si piega, Pomigliano non si piega e continueremo a lavorare fortemente per la legalità e lo sviluppo della nostra Città.”

Le indagini puntano sulla matrice dolosa e l’entità del danno non sembra configurare l’ipotesi della bravata finita male.