Pomigliano: si apre voragine, bus turistico resta incastrato

Pomigliano d’Arco, si apre voragine su primaria arteria di collegamento e bus turistico in transito con passeggeri a bordo rimane incastrato. A darne notizia il deputato Borrelli sui suoi canali social. Europa Verde “Scampata strage, residenti denunciano allarme sicurezza e viabilità, strada chiusa e disagi”

L’episodio si è verificato nella serata di ieri intorno alle 22:00 in via Pratola Ponte a Pomigliano D’Arco, importante arteria di collegamento con i comuni limitrofi. Un bus turistico con a bordo un nutrito gruppo di ragazzi diretti a una festa di compleanno è rimasto incastrato nella voragine apertasi improvvisamente larga 40 centimetri e lunga circa 25 metri. A darne notizia il deputato Borrelli sui suoi canali social. “ Il tratto interessato dalla voragine già sei mesi fa era stato interdetto al traffico per un rialzamento anomalo della fogna attribuito a una perdita d’acqua. Dopo sei mesi lo stesso tratto sprofonda e si rischia una strage. I residenti avevano già manifestato perplessità sulla qualità degli interventi di messa in sicurezza della strada. Va anche precisato che non era stato ripristinato il manto stradale, e una strada primaria non va restituita alla cittadinanza in quelle condizioni. Il comune oggi minimizza l’entità del danno e solo le indagini diranno se i lavori precedenti siano stati eseguiti con la dovuta attenzione e verranno stabilite la responsabilità delle parti coinvolte. I residenti denunciano una situazione di grande allarme sia dal punto di vista della sicurezza che dalla viabilità”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Allenza Verdi Sinistra; Rosario Visone, coordinatore regionale di Europa Verde e Carmine D’Onofrio, portavoce Europa Verde Pomigliano che continuano a monitorare la situazione.