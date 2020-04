Ieri mattina a Pomigliano un runner che correva sulla ciclabile è scappato alla vista degli agenti della polizia locale. I caschi bianchi lo hanno inseguito, fermato, multato e anche denunciato. Intanto il comandante della municipale, il colonnello Luigi Maiello, dopo i controlli di ieri, come sempre a tappeto, ha già preparato il blocco dei parchi pubblici di Pomigliano, unica città del territorio a nordest di Napoli a disporre di ampi spazi verdi attrezzati, due parchi pubblici di notevoli dimensioni. Ma nei tempi bui del Coronavirus quella che fino all’anno scorso poteva essere un’innocua passeggiata con il pic nic di Pasquetta oggi costituisce purtroppo un pericolo di contagio potenzialmente mortale per se stessi, per le proprie famiglie e per gli altri. A Pomigliano ci sono anche aree periferiche circondate ancora dalla campagna, cortili di origine contadina che si prestano a eventuali spuntini di gruppo. “A Pasquetta chiunque farà scampagnate improvvisare verrà denunciato”, preannuncia però Maiello. Allo scopo ieri il colonnello, insieme con i suoi colleghi, ha fatto provare davanti a uno degli ingressi del parco pubblico ben cinque droni dotati di telecamere che in diretta possono osservare il suolo. Sono tutti manovrati da personale abilitato dall’Enac, l’Ente nazionale per la protezione civile. A ogni modo la speranza è che oggi tutta la gente del territorio resti a casa nella giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta.

