Torna per il quattordicesimo anno di fila il concorso di bellezza “Bellissimi d’italia” dopo mesi di selezioni effettuate da Nord a Sud.

Un’opportunità per tantissimi giovani che vogliono lavorare nel campo della moda e dello spettacolo, il concorso è un vero e proprio trampolino di lancio e si pone l’obiettivo, grazie ad agenti esperti, di selezionare ragazzi e ragazze provenienti da tutta l’Italia i quali, poi, verranno giudicati da una giuria composta da esperti di vari settori e prenderanno parte alla finalissima che quest’anno si terrà proprio in Campania dal 12 al 17 settembre presso L’hotel Villaggio La Marée di Pisciotta.

L’edizione di quest’anno vede tra i finalisti Alfredo Pio Armenio, un ragazzo di 16 anni originario di Somma Vesuviana, che si introduce tra le trafile del mondo dei grandi.

“Bellissimi d’Italia” infatti non aveva mai avuto tra i suoi finalisti un ragazzo così giovane, dunque un riconoscimento maggiore per il ragazzo che è riuscito a trionfare tra tantissimi partecipanti. Un onore anche per Somma Vesuviana che guarda con orgoglio un giovane portare in alto il nome della sua città di origine.

Non resta allora che augurare buona fortuna al ragazzo e ricordare che, comunque vada, questa esperienza sarà solo il trampolino di lancio per il futuro.