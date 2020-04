Il polo delle grandi fabbriche di Pomigliano piange la sua prima vittima del morbo maledetto. Ieri, alle nove del mattino, il Coronavirus ha strappato alla vita un ingegnere della Leonardo di Pomigliano. L’ingegnere era un cosiddetto quadro aziendale, occupava un incarico di una certa responsabilità e rilevanza nella divisione velivoli dello stabilimento aeronautico. Si è spento in ospedale ieri mattina, alle nove, dopo oltre due settimane di ricovero. La notizia del suo contagio, giunta il 24 marzo scorso, aveva turbato molto i tremila addetti dell’impianto anche perché era emersa solo dopo alcuni giorni e soltanto dopo che alcuni lavoratori avevano insistito con l’azienda affinché si sapesse la verità. Poco dopo di contagiati nella Leonardo ce ne sono stati altri due, sempre nella divisione velivoli, un impiegato e un operaio. Nel frattempo si sono registrati altri casi di contagio nei due grandi stabilimenti attigui, due nell’Avio Aero, altro impianto aeronautico, e due nella Fiat, la fabbrica automobilistica che produce la Panda. Comunque la Fiat è ferma dall’11 marzo, dopo uno sciopero spontaneo dei lavoratori della catena di montaggio, impauriti dall’espandersi del contagio in tutto il Napoletano. E’ stata chiusa proprio del tutto una settimana dopo. L’Avio Aero e la Leonardo però sono sempre aperte. Non sono rientrate nell’ambito del provvedimento nazionale che giorni fa ha disposto la chiusura del maggior numero possibile di attività produttive basate sull’assembramento di dipendenti. Entrambe le aziende sono state considerate dal governo strategiche e quindi non chiudibili, sia pure temporaneamente. Ora però a Pomigliano c’è il primo morto di Coronavirus nelle grandi fabbriche. Un caso che farà discutere. Anche perché Confindustria sta premendo sempre di più per la riapertura delle aziende. Ma il Covid 19 morde ancora. Al sud non ha sfondato come nella pianura Padana ma in Campania i contagiati ufficiali sono 3200 mentre i morti sono 210. Sono concentrati prevalentemente nella conurbazione metropolitana di Napoli, l’area più densamente popolata d’Italia. E qui i numeri sono ancora destinati a salire.

