Pomigliano, docenti e studenti dell’Isis Europa in gol per la solidarietà

Stamattina, sul sintetico dello stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco, è andato in scena un evento benefico dal titolo “Un gol per la solidarietà”.

Docenti e studenti delle classi quinte dell’Isis Europa di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo, infatti, sono scesi in campo per una nobile causa: disputare un quadriangolare di calcio a 11 devolvendo l’intero ricavato in beneficenza per sostenere un progetto di solidarietà promosso da due associazioni, Sunshine Raggi di Sole ed Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi Onlus, la prima operante sul territorio di Pomigliano d’Arco, la seconda nell’area casalnuovese.

QUESTIONI DI CAMPO – Si sono disputate quattro gare dalla durata di 25 minuti, nel corso delle quali docenti e studenti hanno dato vita a sfide entusiasmanti condite da strette di mano e da una sana dose di competizione nonostante la colonnina della temperatura sfiorasse i 30 gradi all’ombra.Con la compagine dei docenti sono scesi in campo anche l’assessore Mattia De Cicco e il vice-sindaco pomiglianese Domenico Leone, che si sono detti soddisfatti dell’organizzazione di eventi di tal genere sul territorio. Organizzazione affidata ai docenti di scienze motorie Palma, Terracciano, Vitone e Pasquale Meo, che ha diretto la formazione dei discenti sul terreno di gioco. In campo, tra gli altri, i docenti Alligrande, Cafarelli, Fico, Flaminio, Fusco, Nicorelli, Piccolo, Puzone, Strocchia e Russo R. Fischietto di gara affidata al signor Roberto Carbone. Sugli spalti selfie, cartelloni e applausi a scena aperta per tutti i partecipanti.