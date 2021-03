Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo scelto due zone simboliche dove piantumare due alberi per sensibilizzare l’opinione pubblica ed istituzionale a tutti i livelli su una cultura per la centralità della natura, per accrescere la sensibilità e le scelte coerenti per il verde.

Come scrive il Presidente nazionale occorre aumentare la capacita del polmone verde della nostra Terra per promuovere la vita e la transizione ecologica del pianeta attraverso iniziative virtuose e partecipate dei territori. Le aree interessate sono la rotonda di Masseria Ciccarelli e l’Area antistante la 219 all’altezza dell’ASL in Via Nilde Iotti.

Vi rassicuriamo che Il tutto sarà fatto con una piccola partecipazione di cittadini pomiglianesi rispettando le norme di distanziamento anti covid. La prima manifestazione si terra’ alle ore 11 e la seconda alle ore 12. Una manifestazione civica e culturale alla presenza del Comandante dei Carabinieri Forestale Alessandro Cavallo.

Siamo sicuri di avere una Vostra partecipazione fattiva, come è già stato l’anno scorso nel piantare gli alberi nel giardino del nostro socio Mattiello, in segno della sensibilità di questa amministrazione alla campagna green , da continuare e sviluppare sul territorio a partire dalle scuole, oggi purtroppo chiuse.

Anna Rea

Presidente Laboratorio area Nolana FARE AMBIENTE