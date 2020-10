A Pomigliano la dirigente scolastica ha comunicato il 5 ottobre scorso, attraverso il sito istituzionale, che una maestra del circolo didattico Ponte, 1100 alunni tra elementare e materna, è risultata positiva al Covid per cui una delle scuole più grandi del territorio è rimasta chiusa da allora. Niente lezioni da lunedi. Non si sa ancora per quanto tempo si protrarrà questa situazione. Il circolo Ponte consta di tre plessi, uno è ubicato in via Roma, porta ovest della città, un secondo in via Guadagni, nel centro di Pomigliano, e il terzo in via Principe di Piemonte, zona di semiperiferia verso il confine con Casalnuovo. Intanto i genitori degli alunni sono molto preoccupati. Sostengono sul web che ci siano altri positivi nella scuola (notizia non confermata) e chiedono che vengano disposti subito i tamponi per i loro figli. Rientrato invece l’allarme al liceo Cantone, dove una studentessa era risultata positiva, cosa che aveva determinato la chiusura della scuola nella scorsa settimana. L’edifico è stato sanificato ed è stato riaperto. Sanificato nel frattempo anche il circolo didattico Ponte. E da qui giungono notizie secondo cui l’asl sta facendo fare i primi tamponi ai bimbi dei plessi di via Roma e di via Principe di Piemonte.