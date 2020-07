Finanziamenti anti Covid dall’ultimo scostamento di bilancio: ieri pomeriggio incontro nel municipio di Pomigliano tra la viceministro all’Economia, Laura Castelli, il sindaco, Raffaele Russo, e il leader cittadino del Movimento Cinque Stelle, Dario De Falco. E’ stata stabilita la possibilità per Pomigliano di un ingente invio di aiuti governativi. “Ringrazio la viceministro perché ha dato un segnale di interessamento per la città e si è messa a completa disposizione – commenta il sindaco Russo – faremo un elenco di opere che possono essere finanziate. Abbiamo anche aperto un discorso con Dario De Falco nella prospettiva politica. C’è la concreta possibilità di una pioggia di interventi di cui non potrà che beneficiare tutta la città”. “Con il sindaco di Pomigliano – riferisce poi la viceministro Castelli – abbiamo parlato di progetti immediatamente cantierabili dal 2021 grazie allo scostamento di bilancio da 25 miliardi che abbiamo appena approvato e al decreto semplificazione che velocizza gli investimenti. Progetti per Pomigliano come l’illuminazione pubblica, un teatro, l’efficientamento energetico e strutturale di palazzo Pranzataro e altro ancora possono essere resi subito realizzabili. Questo incontro – commenta ancora l’esponente del governo – è stato proficuo nella prospettiva dell’interesse collettivo e fa parte di un più ampio programma di incontri con gli enti locali per l’utilizzo dei fondi. Ciò denota lo stile Cinque Stelle e cioè la vicinanza alle realtà territoriali indipendentemente dagli schieramenti”. “Lo scostamento di bilancio dei 25 miliardi con 5 di questi a disposizione dei comuni e delle province per il finanziamento di progetti – conclude Dario De falco – ci impone un dialogo immediato per non perdere risorse vitali per lo sviluppo e la riqualificazione di Pomigliano in chiave anti contagio. Ora più che mai c’è bisogno di sinergie istituzionali e del superamento delle vecchie conflittualità politiche, che in questo momento di crisi da Covid farebbero solo del male alla nostra comunità”.