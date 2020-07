Seppure con forti limiti e restrizioni, in epoca Covid ripartono i concerti di alcuni artisti e tra questi segnaliamo il tour del bravissimo cantautore romano Daniele Silvestri che commenta così sul suo profilo fb il primo concerto della sua ripartenza di sabato 18 luglio scorso.

“Una serata che difficilmente dimenticheremo quella a Villafranca di Verona. E non solo perché la prima – per tutti noi – dell’epoca Covid, quindi inevitabilmente zeppa di emozioni e sentimenti contrastanti, ma tutti forti e profondi da far venire la pelle d’oca. Ma anche per lo spettacolo di un pubblico meraviglioso in una altrettanto meravigliosa cornice. Un misto di compostezza e calore che ci hanno commosso e inorgoglito dall’inizio alla fine. Il nostro pubblico è meglio di noi! E noi da parte nostra – lasciatemelo dire – eravamo parecchio in forma. Sarà anche perché dopo questi mesi di angosce e incertezze, su quel palco ci era chiaro come non mai quale privilegio sia poter fare – ancora – un mestiere così bello. Per questo la parola con cui abbiamo iniziato ieri è la stessa con cui vi saluto adesso: grazie”.

Nella foto a corredo sono indicate tutte le date al momento previste de La cosa giusta tour 2020.