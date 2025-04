Pomigliano, ausiliario aggredito durante il servizio

POMIGLIANO D’ARCO – Aggredito in servizio un ausiliario del traffico a Pomigliano d’Arco, nella zona di viale Alfa Romeo (nella foto). L’episodio si è verificato durante l’espletamento delle attività di controllo delle aree di sosta a pagamento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto, l’ausiliario sarebbe stato osservato da un cittadino affacciato al balcone di casa. Quando quest’ultimo si è accorto di essere destinatario di una sanzione, è sceso in strada e ha affrontato l’agente, accusandolo di agire in modo parziale.

La discussione è rapidamente degenerata in una violenta colluttazione, culminata con il ferimento dell’ausiliario, che ha riportato lesioni con perdita di sangue ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il responsabile dell’aggressione è stato identificato e denunciato a piede libero dopo l’intervento degli agenti della municipale.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo: “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo la massima solidarietà all’ausiliario aggredito, vittima di un gesto vile mentre svolgeva il proprio lavoro a tutela della legalità. Plaudo all’efficace e tempestiva azione della Polizia Locale, guidata dal colonnello Emiliano Nacar, che ha prontamente identificato l’aggressore”.

Ferma la condanna della UILM: “La vile e inaccettabile aggressione subita da un lavoratore dell’ENAM – commenta il sindacato – mentre svolgeva correttamente il proprio dovere, è un fatto gravissimo. Il dipendente è stato aggredito solo per aver elevato una sanzione prevista dal regolamento. Non è il primo episodio: da mesi chiediamo misure concrete per tutelare questi lavoratori, come l’uscita in coppia nelle zone più isolate. Esprimiamo piena solidarietà al collega aggredito – conclude il sindacato – e chiediamo che si faccia piena luce. Il rispetto per chi lavora è un valore non negoziabile”.