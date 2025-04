Aggressione ausiliare del traffico, la solidarietà dello Si.Na.L.P

Riceviamo e pubblichiamo:

Sindacato SI.NA.L.P. esprime la massima solidarietà e vicinanza al lavoratore, ausiliare del traffico di Pomigliano D’Arco , dipendente Enam spa, suo iscritto sindacale, aggredito sul posto di lavoro mentre svolgeva le sue mansioni, mentre elevava un verbale. Questo non è che l’ennesimo episodio di violenza, avvenuto ai danni di chi quotidianamente, anche attraverso il proprio lavoro, contribuisce a far valere legalità ed ordine sul territorio.Da anni questo sindacato si batte per salvaguardare la sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori cercando di collaborare con la parte datoriale, affinché si adottino tutte le tutele necessarie.Tuttavia, tanto è necessario ancora costruire, sia in termini di organizzazione del lavoro, prevedendoil servizio in coppia in zone altamente a rischio, sia in termini di formazione e sensibilizzazione.Il sindacato SI.NA.L.P. ribadisce la necessità di un intervento deciso per fermare questi rischi e percostruire azioni che garantiscano tutti i lavoratori. La nostra lotta in questo senso è per un lavoro sereno e per una società che non ceda all’illegalità e alla violenza.