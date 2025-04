Acerra, 20enne nasconde 139 dosi di coca nell’armadio e finisce in manette

Un altro importante arresto è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella serata di ieri nel quartiere di Acerra, a pochi passi dal rione Madonnella. Un 20enne napoletano con precedenti penali è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, nell’ambito dei servizi straordinari voluti dalla Questura di Napoli per combattere la criminalità legata al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi.

Gli agenti del Commissariato di Acerra, impegnati da tempo in attività di prevenzione e contrasto, hanno perquisito l’abitazione del giovane in via Muro di Piombo. All’interno dell’immobile sono stati trovati ben 139 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi. La droga era nascosta con molta attenzione in un armadio, ma i poliziotti hanno effettuato un controllo accurato che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e 220 euro in contante, che probabilmente derivavano dall’attività di spaccio.

L’arrestato è stato trasferito al carcere di Poggioreale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo intervento fa parte di una serie di operazioni che stanno coinvolgendo tutta la provincia di Napoli, con l’obiettivo di fermare il fenomeno del traffico di droghe nelle aree più sensibili della città.

La Polizia di Stato continua a lavorare intensamente per rendere le strade più sicure, monitorando costantemente le zone più a rischio. Gli sforzi per combattere il crimine organizzato e il narcotraffico proseguiranno nei prossimi giorni, con l’intento di ridurre ulteriormente la diffusione delle sostanze stupefacenti nelle comunità locali.