Polizia blinda San Giuseppe Vesuviano, stangata per 6 negozi: oltre 50 multe

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinario nel comune di San Giuseppe Vesuviano e nelle aree limitrofe.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giuseppe Vesuviano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, e con il supporto di personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio di controllo straordinario e in particolare nelle vie Roma, Europa, Scudieri, San Leonardo ,corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 187 persone, di cui 55 con precedenti di polizia, controllati 101 veicoli e contestate 50 violazioni del Codice della Strada; inoltre, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 6 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 11.200 euro