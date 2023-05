Piano Urbano della Mobilità Sostenibile deciso coi cittadini: al via il questionario

Casoria. Prosegue l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che, il Comune di Casoria, seguendo il sentiero tracciato dalla Commissione europea, ha inteso adottare per porre sempre di più al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità. Nel perseguire questo intento l’Amministrazione ha deciso di seguire un approccio trasparente e partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fin dall’inizio e nel corso dello sviluppo e dell’implementazione dell’intero processo.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali sui PUMS prende quindi avvio l’ascolto dei cittadini attraverso un’indagine online diretta all’analisi delle abitudini di mobilità, nonché alla definizione delle priorità tra gli obiettivi generali del Piano con l’intento di definire una graduatoria dei risultati che si intendono conseguire con la redazione e l’attuazione del PUMS.

Il Comune di Casoria invita, quindi, tutti i cittadini a partecipare all’indagine raggiungibile al link https://forms.gle/XifXzurWcuKqsGjU9

Maggiori informazioni sul PUMS sono disponibili al link: http://pianificazionecasoria.blogspot.com/p/pums-e-put.html

“Così come abbiamo fatto per il Piano Urbanistico Comunale, anche per il Pums abbiamo scelto la strada della partecipazione. Dopo il primo incontro con gli stakeholder, adesso abbiamo pubblicato queste domande con le quali intendiamo interagire direttamente coi cittadini, ascoltare i loro suggerimenti e adottare le soluzioni più idonee” dichiarano in una nota congiunta il sindaco di Casoria Raffaele Bene, l’assessore alla Mobilità, Marco Colurcio e l’assessore all’Urbanistica Maria Tommasina D’Onofrio.