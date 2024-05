Pd di Somma Vesuviana incontra i candidati al Parlamento Europeo

Riceviamo e pubblichiamo

Grande successo per l’apertura della campagna elettorale del Partito Democratico di Somma Vesuviana per le elezioni Europee tenutasi venerdì scorso nella sala del Cenacolo della Chiesa di Santa Maria del Pozzo con la presenza di tanti cittadini ed amministratori locali del PD e con la presenza dei candidati al Parlamento Europeo Antonio De Caro e Jasmine Cristallo. Ci rende orgogliosi perché dopo anni, finalmente, Somma Vesuviana è posta al centro di decisioni strategiche che riguardano le politiche regionali e dell’area metropolitana di Napoli. Questo dimostra che la strada intrapresa dall’attuale dirigenza locale del Partito è quella giusta e che, chi sperava in un tracollo del Partito, è rimasto deluso. Proseguiremo per questa strada perché non esiste niente di più bello di una libera partecipazione alla vita democratica del proprio paese.