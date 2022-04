Pattinaggio, pioggia di medaglie per la Somma Skating School

Campionato Regionale Campania pattinaggio Freestyle – Pioggia di medaglie per la Somma Skating School

Sabato, 23 Aprile, nell’impianto sportivo della Somma Skating School, sito in via S.M. del Pozzo, a Somma Vesuviana, si e’ svolta l’unica tappa del Campionato Regionale Campania del Pattinaggio Freestyle, evento importante per guadagnarsi l’accesso agli Italian Roller Games 2022, Campionato Nazionale che vedra’ i migliori pattinatori italiani gareggiare per ottenere il titolo di campione italiano e che si terrà a Monza dal 2 al 9 giugno.

Gli atleti veterani dell’associazione Sveva Romano e Daniele Palo fanno il botto prendendo medaglie in tutte le gare a cui prendono parte: Daniele medaglia d’oro nella Battle, nello speed e nel Classic singolo, medaglia d’argento nelle slide; Sveva medaglia d’oro nella specialita’ di cui detiene anche il titolo europeo ovvero lo Speed slalom e medaglia d’oro nel Classic singolo. Entrambi si guadagnano un’altra medaglia d’oro gareggiando insieme per la prima volta nella specialita’ Pair, ovvero style classic di coppia.

Questi gli altri atleti medagliati dell’associazione:

CIRASINO GIORGIA

1* Classic singolo

2* Speed

PRISCO FRANCESCO

1* Speed

PELLEGRINO GIULIA

3* Speed

BENEDUCE GAIA

3* Speed

MORETTI SABRINA

3* Speed

VENUSO FLAVIA

3* Speed

Una mensione speciale ad un atleta ucraino ormai da tanto nell’ associazione del nostro paese che , di ritorno dalla sua martoriata terra , e’ riuscito a guadagnarsi due medaglie: BARANIVSKYY PAVLO

1* Speed , 1* Slide.

I nostri complimenti vanno a questi atleti e a tutti gli altri che hanno preso parte al Campionato ed un grosso in bocca al lupo a quelli che parteciperanno ai prossimi Campionati Nazionali con la speranza che continuino a portare in alto il nostro nome!