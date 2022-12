Parentopoli, D’Errico approva l’assunzione del nipote di Lettieri. Stop di Sant’Anastasia al figlio dell’assessore

ACERRA. Il Comune di Sant’Anastasia ferma l’assunzione del figlio dell’assessore Piscitelli chiedendo spiegazioni. Lo fa con una lettera indirizzata al Segretario Generale di Acerra che aveva mandato l’elenco degli idonei, non segnalando chiaramente l’inidoneità del figlio dell’esponente della lista “Fare”. Intanto si è scoperto che il Tar ad agosto aveva bocciato il ricorso di Piscitelli e, conseguentemente, anche il Comune di Procida è stato indotto in errore assumendo chi non poteva essere assunto.

In questo contesto non certo limpido ieri sono state pubblicate altre delibere sull’utilizzo delle graduatorie di altri Comuni approvate dalla Giunta D’Errico, tra le quali spicca quella proposta dall’assessore La Montagna della Lista Lettieri che autorizza l’assunzione del nipote di Raffaele Lettieri, figlio della sorella del presidente del Consiglio Comunale.

“Ovviamente, anche in questo caso stiamo facendo partire le nostre richieste di accesso agli atti – dichiarano i consiglieri di opposizione della coalizione X Acerra Unita – e ci prepariamo a segnalare all’Autorità competenti ogni forma di violazione. Crediamo, intanto, che l’assessore Piscitelli si dovrebbe immediatamente dimettere per non aver formalizzato la sentenza del figlio al Comune. Diversamente siamo portati a pensare che gli uffici comunali competenti sapessero e hanno coperto la notizia ai Comuni che hanno chiesto di utilizzare la graduatoria”