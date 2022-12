Somma, gli eventi natalizi: appuntamento al Casamale

Oggi a Somma Vesuviana il fratello di Salvo D’Acquisto, Alessandro D’Acquisto, sarà alle ore 18 ospite in conferenza al Borgo del Casamale.

Rosalinda Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana) : “Abbiamo voluto un grande calendario di cultura. Eventi di grande qualità. Domani Concerto per la Pace con musiche di Mozart, Haendel, Adam, Schubert, Vivaldi e dello stesso Goodman”.

Aperte le sale del Castello di Totò, fino al 23 Dicembre il ricamo di un tempo dal vivo e artigianato del territorio! Ingressi tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21 e 30 con animazione per ragazzi.

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali) : “Somma lancia anche i Campi di Natale in tutte le parrocchie, a partire dal 22 Dicembre. Oggi LudoBus in Piazza Mia Martini, località Rione Trieste”.

Il 6 Gennaio l’arrivo della Befana al Castello di Totò!.

“La grande musica a Somma Vesuviana. Possiamo annunciare che il 26 Dicembre avremo la Philarmonicum Collegium Orchestra a Somma Vesuviana, in concerto alla San Domenico. Si tratta di una realtà importante parte del progetto di realizzazione della piattaforma della creatività messo in campo a Napoli dal Real San Carlo. Il Direttore Artistico è il maestro Gennaro Capobianco, violinista dell’Orchestra del San Carlo di Napoli. Una formazione orchestrale di grande rilievo che ha partecipato ad eventi come il Festival Musica al Teatro Romano, Festival delle Ville Vesuviane, Napoli in Festa Provincia in Testa, Leuciana Festival, Musica in Irpinia, Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, La Bibbia giorno e notte trasmesso da Rai 1 e Rai Edu, Amalfi Coast Music & Arts Festival eseguendo Le nozze di Figaro sotto la direzione di Joseph Walsh, Villa Campolieto realizzando l’Elisir d’amore di G. Donizetti e la Boheme di G. Puccini sotto la direzione di Alberto Veronesi o ancora potrei citare il Festival di Ravello”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

La grande musica sarà, dunque a Somma Vesuviana anche come città della pace. Domani l’Orchestra “Vox Artis” diretta dal Maestro Keith Goodman, alle ore 19 e 30 suonerà Mozart e Schubert per il Concerto per la Pace nello scenario unico del Complesso Monumentale Francescano di Santa Maria del Pozzo.

“Siamo contro tutte le guerre, la musica non è guerra, l’arte è pace, Somma è per la pace. Abbiamo voluto il Concerto per la Pace e lo abbiamo voluto in un contesto francescano. Somma Vesuviana città della pace. Domani il nostro paese ospiterà il Concerto per la Pace con la direzione del maestro, compositore, Keith Goodman che dirigerà l’Orchestra San Giovanni del Coro Vox Artis. Il tutto nello scenario suggestivo del Complesso Francescano di Santa Maria del Pozzo. Alle ore 16 apriremo alle visite le chiese sotterranee nella stessa località . Stiamo parlando di un patrimonio culturale davvero importante. Collocato su un’area occupata da un’antica chiesa di epoca medievale che, a sua volta, aveva sfruttato gli ambienti di una villa di epoca romana, il complesso francescano della Chiesa di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana fu fondato nel 1510 dalla regina Giovanna III. Interrata da una alluvione la chiesa fu riscoperta in seguito ai lavori voluti dalla regina e adibita a cripta della chiesa superiore. La Chiesa inferiore presenta uno straordinario ciclo di affreschi in cui le immagini più antiche ritraggono un Cristo Pantocrator – ha continuato la Perna – con una lunga teoria di Apostoli e numerosi frammenti con episodi della Vita di Gesù che risalgono al IX secolo. Importanti sono anche gli affreschi della metà del Trecento commissionati dal re di Napoli Roberto d’Angiò che nel 1333 aveva avviato la ristrutturazione della chiesa per celebrare il matrimonio del principe Andrea con la nipote Giovanna. Appartiene a questo periodo la Vergine in trono con Bambino circondata da Santi. Ad un periodo successivo si riferiscono numerosi affreschi votivi ed una serie di luminose Vergini allattanti”.

Domani il Concerto per la Pace avrà la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Fortunato accompagnato dall’oboista Enzo Monetti, con musiche di Mozart, Haendel, Adam, Schubert, Vivaldi e dello stesso Goodman.

Ed oggi, Mercoledì 21 Dicembre, alle ore 18, Alessandro D’Acquisto, fratello di Salvo D’Acquisto, carabiniere che durante la Seconda Guerra Mondiale diede la propria vita salvandone altre, sarà ospite di una Conferenza al Borgo del Casamale, organizzata dall’AISA.

Aperto anche il Castello di Totò, conosciuto anche come il Castello di Lucrezia D’Alagno. E’ un maniero del ‘400. Fino al 23 Dicembre la possibilità di vedere le sale ed il meraviglioso Mercatino di Natale ricco di artigianato e di ricami.

“Fino al 23 Dicembre apriamo le sale del Castello di Totò, anticamente Castello di Lucrezia D’Alagno, risalente al ‘400. Nel Castello sarà possibile – ha dichiarato Rosalinda Perna – fino al 23 Dicembre vedere il ricamo di un tempo con le ricamatrici”.

I Campi di Natale nelle Parrocchie e il LudoBus nelle piazze. Oggi dalle ore 16 e 30 in Piazza Mia Martini in località Rione Trieste.

“Ben 15 giorni di animazioni e spettacoli che inizieranno dal 22 Dicembre nelle parrocchie di San Michele Arcangelo e San Giorgio – ha concluso Rubina Allocca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana – Santa Maria del Pozzo, Convento dei Padri Trinitari al Centro Storico del Casamale, alla Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. Saranno almeno 15 gli spettacoli per ragazzi. Oggi, Mercoledì 21 Dicembre, il LudoBus sarò in Piazza Mia Martini a Rione Trieste. Sempre dalle ore 16 alle ore 19.

Un servizio di animazione ludica itinerante di valenza educativa ed innovativa, capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro, promuovendo la partecipazione di giovani, di bambini e di ragazzi nel rispetto delle peculiarità di ognuno . Ci sono i giochi in legno, giochi di abilità, di stimolo, giochi d’ingegno. Piazze e strade si trasformeranno in uno spazio di divertimento per tutti. Avremo anche i giochi della tradizione, laboratori di costruzione di giocattoli in legno, ma anche laboratori per la realizzazione di decorazioni natalizie, laboratori di pittura”.

Ieri Piazza Vittorio Emanuele III davvero piena per i Mercatini Telethon organizzati dal Secondo Circolo Didattico di Somma Vesuviana.