Caserma di Volla a rischio chiusura, deputata Auriemma in pressing sul ministro Piantedosi

Volla. “Sul rischio di chiusura della Caserma dei Carabinieri di Volla è massima l’attenzione di tutto il MoVimento 5 Stelle, a partire dai consiglieri comunali e dall’assessore che da sempre sono attivi sulla vicenda” a dichiararlo è la deputata Carmela Auriemma, impegnata in questi giorni sulla legge di bilancio.

“Il Ministero dell’Interno non può rimanere inerme dinanzi a questa situazione, c’è in gioco la presenza dello Stato in un territorio ad alto rischio di recrudescenza criminale – aggiunge la deputata – non può un becero contenzioso tra pubblico e privato far perdere a Volla un tale presidio di legalità”.

Conclude “sarà nostro impegno interpellare il Ministro Piantedosi per dare una risposta celere alla cittadinanza che oggi è scesa in piazza”.