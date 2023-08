Pannelli solari per regalare energia a famiglie disagiate: la lezione di Legambiente per il 29 Agosto Acerrano

ACERRA – Legambiente Acerra ha deciso di celebrare il 19esimo anniversario della marcia dei trentamila contro l’inceneritore facendo installare tre pannelli solari per le famiglie a rischio povertà.

“Se sei acerrano il 29 agosto non è un giorno qualunque, è una data che ti è rimasta impressa. Soprattutto quella che ti è rimasta impressa è la sensazione di sconfitta, di impotenza. Una comunità intera scesa per le strade, in testa il primo cittadino, per opporsi ad un gigante sul quale ancora oggi (da ciò che entra a quanto impatta ciò che esce) non abbiamo alcun dato certo.

Una comunità intera da quel 29 agosto ha perso la fiducia in una classe politica che non sa farsi portavoce dei suoi bisogni, che non ha strumenti per vanificarne i timori, che non ha una visione attraverso cui invertire una rotta che per Acerra sembra di anno in anno tracciata in maniera sempre più netta.

Una comunità intera che ha smesso di pensare alla salute come un suo diritto inviolabile, alla produzione agricola come il vero volano delle sue terre, al patrimonio culturale come la ricchezza su cui investire. Abbiamo perso il diritto di pretendere il meglio.

È per puro caso che proprio tra ieri e oggi siano stati installati i tre pannelli solari da balcone del progetto di Legambiente e Enel #pannelloinpiu

Così oggi abbiamo sorriso

Tre famiglie a rischio di povertà energetica otterranno con l’installazione gratuita del pannello uno sconto in bolletta attraverso la produzione di energia rinnovabile

In tre nuclei familiari abbiamo provato che un’energia pulita è la strada giusta ed economicamente vantaggiosa

Su tre balconi di Acerra abbiamo seminato la speranza che si moltiplichino le buone pratiche.

Tre pannelli solari sono poco, in un contesto critico come quello di Acerra possono sembrare nulla. Eppure la loro piccola concretezza è il modo più bello in cui potessimo vivere questo 29 agosto, con la consapevolezza che nel nostro piccolo una briciola di giustizia ambientale siamo riusciti a portarla in tre case della nostra comunità.

Tutto può cambiare. Il cambiamento è nelle tue mani.

Ringraziamo Legambiente Onlus , Enel, Legambiente Campania per averci dato questa possibilità grazie a New Sat Impianti per l’installazione”