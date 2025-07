Panico ad Acerra, esagitato si scaglia contro passanti e agenti. Feriti in centro

Acerra, violento episodio in pieno centro: panico tra i passanti, feriti alcuni agenti di polizia.

Una mattinata di paura nel cuore di Acerra, dove un cittadino extracomunitario ha perso completamente il controllo e ha iniziato a colpire senza motivo chiunque gli capitasse davanti. In pochi minuti, la tranquillità della città si è trasformata in una scena di terrore.

Le prime a farne le spese sono state alcune persone di passaggio, aggredite brutalmente. L’uomo, in preda a una furia incontrollabile, ha poi preso di mira anche gli agenti intervenuti sul posto. Le sue azioni sono diventate sempre più pericolose: ha scagliato pietre contro le divise e, in modo feroce, ha morso alcuni poliziotti.

Vista la gravità della situazione, è stato necessario l’intervento di pattuglie da più commissariati della zona. Solo grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine si è riusciti a contenere l’uomo e bloccarlo, ma diversi agenti hanno riportato ferite e sono stati condotti in ospedale.

Il commento arriva da Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, che ha voluto esprimere la sua solidarietà:

“Auguro ai colleghi dei commissariati distaccati un pronto recupero ed esprimo loro tutto il mio plauso per aver fermato la violenza di questo sconsiderato ed aver garantito incolumità e sicurezza ai cittadini”.

Romano ha poi sottolineato:

“Solo la professionalità e la prontezza dei poliziotti intervenuti ha permesso di contenere l’irruenza di questo extracomunitario. Ma quanto accaduto dimostra, se mai ve ne fosse ancora bisogno, che in determinati scenari operativi il possesso di strumenti efficienti, come il taser, non è sufficiente se non accompagnato da una preparazione completa dell’operatore, anche per evitare strascichi giudiziari”.

E ha concluso con un appello:

“Oggi, fare il poliziotto è diventato quasi un mestiere impossibile”.

La reazione di Coalizione Civica

L’aggressione subita dagli Agenti della Polizia di Stato, intervenuti ad Acerra per fermare una persona che infastidiva i passanti, non può essere letta come un singolo episodio, perché ribadisce, in tutta la sua crudezza, la necessità che le Forze dell’Ordine abbiano un più deciso sostegno, in termini di risorse umane, materiali ed economiche

Non si può garantire sicurezza facendo leva soltanto sullo spirito di servizio e sull’abnegazione dei singoli operatori che vigilano costantemente sull’ordine pubblico.

Siamo davanti ad un ulteriore e preoccupante segnale che deve far riflettere sulla urgenza di rafforzare gli organici e su un utilizzo della Polizia Municipale più orientato al controllo del territorio e della sicurezza pubblica.

Nell’esprimere vicinanza ali agenti aggrediti, ai quali auguriamo una pronta guarigione e rivolgiamo la più totale vicinanza, riteniamo utile e necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Acerra.