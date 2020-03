É di Ottaviano la donna, deceduta all’ospedale di Nola nella giornata di ieri, alla quale è stata riscontrata l’infezione da coronavirus. Aveva 84 anni e pregresse patologie. A darne notizia è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, con una diretta dal suo profilo Facebook.

Il sindaco ha provveduto a disporre la quarantena per due condomini di Ottaviano, quello in cui abitava la donna e quello attiguo, ma anche per altre persone che hanno avuto contatti con la 84enne. «Occorre mantenere la calma e attenersi alle disposizioni che da tempo vi stiamo indicando: restare a casa, seguire le regole sull’igiene e mantenere la distanza di almeno un metro nei contatti personali» – dice Capasso che tiene poi a smentire fake news dilaganti: «Non è assolutamente vero che uno dei figli della donna deceduta sia stato di recente a Milano o al Nord Italia. Chiedo ai cittadini di attenersi alle informazioni diffuse tramite i canali ufficiali». Intanto in autoisolamento ci sono anche quattro dipendenti comunali. Tra loro c’è una parente dell’anziana donna deceduta ieri e i suoi tre colleghi. Tutti sono asintomatici e si sta compiendo ogni verifica per controllare ciascuna frequentazione o ulteriore contatto. La stanza del municipio dove i quattro lavorano è frattanto in sicurezza.

Dal municipio si fa sapere che in caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi al comando di polizia municipale (081 827 8304) e, tramite whatsapp, all’assessore alla protezione civile Giorgio Marigliano (3356749909) o al sindaco (3383733970).

Resta, inoltre, l’obbligo di segnalare la propria presenza per coloro che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena. Parma. Piacenza. Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Novara. Tali individui sono invitati a scaricare e compilare una scheda presente sul sito del Comune di Ottaviano (qui) da presentare al Comando di polizia municipale.