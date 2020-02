Sul circuito di Ottaviano rivive la gloria dell’automobilismo partenopeo

Oggi, sabato 29 febbraio si terrà la prima edizione del premio automobilistico ideato dall’On. Enzo Rivellini e presieduto da Paolo Scudieri, alla guida di Adler Group. Sarà l’occasione per rilanciare la tradizione automobilistica campana e il ruolo di una motor valley del Mezzogiorno, alla presenza di autorità e personalità dello sport. Al via un’accademia per giovani piloti

“Non abbiamo mai abbandonato il sogno di dare vita ad una vera e propria motor valley nel Mezzogiorno”. È quanto dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, nel presentare la prima edizione del Premio Casco Azzurro, in programma il 29 febbraio presso il circuito di Ottaviano. “Per questo siamo lieti di ospitare la prima edizione del Premio Casco Azzurro, per ricordare esempi come quello di un grande pilota come Mennato Boffa, unico napoletano ad aver vino il Gran Premio di Posillipo su Wre Maserati, nel 1960”.

Il premio, presieduto da Paolo Scudieri e ideato dall’On. Enzo Rivellini, verrà consegnato a Cosimo Turizio, napoletano classe ’41, Campione d’Italia classe 1300 categoria turismo nel 1972; annovera tra i tanti successi anche la “Medaglia d’oro” di “Autosprint” nel 1972, il diploma al merito d’onore della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (1973), il diploma d’onore dell’Associazione Nazionale Corridori Italiani (1975).

“Ad Ottaviano – aggiunge Scudieri – nascerà una vera e propria academy per giovani piloti, primo passo per ridare vita all’automobilismo sportivo in Campania e che vuole sfociare nella futura nascita di un vero e proprio Autodromo del Mezzogiorno, riprendendo l’idea dello sviluppo dell’Autodromo di Cellole”.

Tra gli inviati alla manifestazione, il Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, oltre ai rappresentanti dell’automobilismo sportivo nazionale e campano.

La manifestazione avrà inizio alle 10 presso la pista di Adler Group, nella zona industriale di Ottaviano, con l’esposizione di auto storiche come Osella, Ferrari, Lancia Stratos, Alfa Romeo, Maserati, accompagnate foto e filmati delle gare degli ultimi 60 anni.

Per l’occasione verranno premiati anche gli imprenditori che più si sono distinti nell’impegno per il territorio e per la cultura dello sport, fra cui lo stesso Paolo Scudieri e Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli.

L’evento sarà presentato dai giornalisti Sergio Troise e Antonio Aliberti.

Adler Pelzer Group è un Gruppo manifatturiero italiano, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico, termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni. Fondato nel 1956 da Achille Scudieri, oggi è guidato dal figlio Paolo, Presidente e azionista di controllo del Gruppo. La sede storica è a Ottaviano (Napoli) ma attualmente è presente in 23 Paesi, con 64 stabilimenti produttivi.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,5 miliardi di euro con oltre 11.000 dipendenti tra Europa, Asia e Americhe. Il 4% del fatturato è investito di ricerca e sviluppo in 9 Paesi e 12 centri (di cui 4 in Italia). È fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.

