I carabinieri forestali del Parco di Ottaviano, diretti dal colonnello Antonio Lamberti, hanno sorpreso un 50enne di Somma Vesuviana intento a scaricare rifiuti liquidi in un terreno. L’uomo aveva allestito una vera e propria ditta di spurgo per alcuni abitazioni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. I liquami venivano poi scaricati in un terreno abbandonato. Il cinquantenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola per smaltimento illecito di rifiuti liquidi. Sotto sequestro il mezzo utilizzato per lo smaltimento illecito. L’ area è stata transennata e sarà oggetto di una eventuale bonifica.