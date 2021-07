No Banner to display

Regione e Parco Nazionale del Vesuvio si sono incontrati​ per avviare un tavolo permanente sul rilancio di uno dei grandi attrattori turistico-culturali della Campania.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci; il presidente della III Commissione consiliare Giovanni Mensorio; la direttrice generale per le politiche culturali e turistiche, Rosanna Romano; il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo e il direttore Stefano Donati.

Le misure per garantire ai visitatori un servizio nel pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle normative anti-Covid hanno permesso di accogliere nel 2020, oltre 100.000 turisti e 40.000 dal secondo lockdown ad oggi, conferma che il contingentamento non disincentiva i flussi turistici ma rende migliore la fruizione garantita anche grazie agli interventi per migliore i sentieri e alla lotta ad ogni forma di abusivismo e illegalità assicurata dal controllo dell’assessorato.

È stato presentato un nuovo strumento commerciale per agenzie e tour operator: un software per le prenotazioni, finanziabile con fondi regionali (DGR n°244 dell’8 giugno 2021).

“Il Vesuvio è un cratere, seppur inattivo, che custodisce la nostra storia millenaria, le tragedie e i fulgidi giorni del riscatto” ha affermato l’assessore al Turismo Felice Casucci. “E’ di uno dei nostri più grandi attrattori e con questa sinergia qualifichiamo e specializziamo i servizi di fruizione agendo su tutti quegli elementi che ne qualificano e specializzano i servizi.

Attivando questa sinergia coinvolgiamo tutti gli enti territoriali rispettandone le peculiarità istituzionali e convocheremo a breve un incontro con i 13 Comuni presenti sull’area Parco. Solo con la partecipazione di tutti si tutela un bene pubblico”.

In piena sintonia il Presidente dell’Ente Parco, Agostino Casillo, che ha dichiarato: “Sono molto contento del grande interessamento da parte della Regione Campania ed in particolare all’Assessorato al Turismo, che ha deciso di mettere in campo iniziative importanti per la nostra area protetta. Una sempre più forte collaborazione istituzionale è fondamentale in questa particolare fase storica, per risolvere insieme le criticità che ci sono e vincere la sfida della transizione verso un turismo sostenibile e consapevole dei luoghi di straordinaria bellezza che abbiamo nel nostro territorio.”

