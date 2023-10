Ottaviano, il Comune di Liveri conferisce un encomio al Maestro Aniello Sepe

Ottaviano. Il Comune di Liveri e la Città Metropolitana di Napoli hanno conferito un importante riconoscimento al Maestro Aniello Sepe.

E’ stato conferito un encomio al maestro Aniello Sepe, “per aver dato lustro ALLA comunità scolastica, come docente di Musica presso la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Liveri, grazie alla sua eccellente professionalità didattica, oltre alle sue spiccate doti umane”.

Il Maestro ha saputo trasmettere ai suoi alunni il valore della Musica e a far comprendere loro come le emozioni si possano esprimere attraverso la melodia prodotta dalla composizione delle sette note musicali.

Per questo l’ Amministrazione di Liveri ha voluto tributare questo importante riconoscimento e ha voluto premiare il Maestro per il suo costante impegno e dedizione per questa forma d’arte, donando preziosi insegnamenti agli alunni e suscitando in loro un entusiasmo crescente nel conoscere e approfondire la materia. Il Comune di Liveri ha così voluto ringraziare il Maestro Sepe per il lavoro svolto per la formazione dei suoi piccoli cittadini e auspica che in futuro ci possano essere nuove occasioni di collaborazione.