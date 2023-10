Banda sradica Atm delle Poste Italiane ma viene beffata: non conteneva soldi

Una banda di ladri ha colpito ad Acerra in piena notte con un furto alle Poste Italiane.

L’altra notte, la banda si è presentata all’ufficio postale situato in corso Resistenza, ad Acerra, con l’obiettivo di appropriarsi del bancomat e fuggire col bottino. Purtroppo però stavolta il furto è stato un vero e proprio buco nell’acqua: il blocco portato via dai ladri non conteneva soldi, contrariamente a quanto essi credevano, motivo per cui sono rimasti con le tasche vuote.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine che hanno ricevuto la segnalazione del furto da un passante. Sono state già acquisite le immagine delle telecamere di sorveglianza poste accanto all’Atm rubato e in tutto il corso, anche se fin ora non ci sarebbero ulteriori indizi.