Ottaviano, furto al Conad: i banditi portano via la cassaforte

Questa notte, ad Ottaviano, si è verificato un furto ai danni di un esercizio commerciale.

È accaduto nella notte il furto ai danni del Conad situato in via Pentelete, ad Ottaviano. I malviventi si sono introdotti dall’entrata posteriore scassinando la saracinesca e portando via la cassaforte situata all’interno del locale.

La denuncia è arrivata da Nando Federico, capo dell’opposizione consiliare di Ottaviano che, tramite un post su Facebook, ha raccontato l’accaduto, unitamente al sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti. Il primo cittadino ha comunicato che chiederà un supporto aggiuntivo per incrementare la vigilanza nelle ore notturne.

Non è ancora stato effettuato il riconoscimento dei rapinatori anche se, dal lavoro svolto, sembra si tratti di un gruppo di professionisti. Al momento sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Tante le persone che hanno espresso vicinanza ai due titolari del Conad, persone molto conosciute e ben volute da tutta la comunità di Ottaviano.