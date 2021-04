È stato confermato un nuovo decesso a causa del covid-19: è un noto imprenditore ottavianese che purtroppo non ha vinto la lotta contro il virus.

I contagi, intanto, stanno lentamente diminuendo; fino a due giorni fa i positivi totali ad Ottaviano erano 341 con 36 guariti e 35 nuovi positivi in tre giorni. Nelle ultime due settimane, quindi, vi è stato un miglioramento considerando che si è sfiorati, nel mese scorso, quota 400 positivi. Una ripresa lenta per Ottaviano, che risulta essere uno dei paesi vesuviani più colpiti dal virus secondo i numeri forniti dall’unità di Crisi comunale. Inoltre, i picchi maggiori di positività al covid-19 sono stati sfiorati proprio con l’inizio della zona rossa poco prima delle festività Pasquali, dettaglio sicuramente non da sottovalutare, il quale sottolinea quanto in realtà ci si trovi in una zona rossa piuttosto fasulla.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, nella speranza che la campagna vaccinale inizi a procedere con maggiore velocità in quanto una vaccinazione a tappeto risulterebbe l’unico modo, a quanto pare, per ritornare gradualmente alla normalità.

