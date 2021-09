Riceviamo e pubblichiamo

NOLA. Ada Minieri, nota e stimata professionista di Nola, è tra i nomi “in rosa” della lista “Ingegno Napoletano 2.0” impegnata nella competizione elettorale per il rinnovo dell’ordine degli ingegneri di Napoli.

I seggi saranno aperti da lunedì 6 a giovedì 16 settembre e, per la prima volta, sarà allestito un punto anche nella città bruniana, presso l’istituto Masullo Theti di via Mario De Sena.

“Una grande opportunità ma soprattutto la testimonianza che il lavoro intrapreso finora non è stato concentrato esclusivamente su Napoli ma anche in provincia nel solco di un unico fulcro territoriale – spiega Ada Minieri – un lavoro espressione di tanti professionisti che in questi anni hanno dimostrato, con i fatti, di voler dare una “scossa” al settore introducendo ogni volta nuovi argomenti e segmenti di confronto. Ci mettiamo ancora in discussione – continua – mossi dall’amore per la nostra professione ma anche sollecitati dalle continue richieste dei colleghi che hanno avuto modo di apprezzare il programma portato avanti e che riproponiamo con idee progettuali ancor più incisive. Ringrazio il territorio nolano per gli attestati di fiducia che mi stanno già arrivando e confido in una grande partecipazione alle urne”.

Pieno appoggio in questa competizione per la lista “Ingegno Napoletano 2.0” anche dell’associazione nolana degli Ingegneri che, ben intercettando le opportunità di crescita per la professione, ha fatto pervenire un comunicato di appoggio alla squadra guidata da Edoardo Cosenza ed in particolare alla nolana Ada Minieri.