Si chiama Alex Aceti e fino a qualche giorno fa era il manager delle risorse umane dell’impianto fiorentino chiuso a luglio

E’ stato appena presentato ai delegati sindacali dello stabilimento Avio Aero di Pomigliano il nuovo capo del personale. L’incontro con il dirigente aziendale è avvenuto intorno alle tre di oggi pomeriggio. Si chiama Alex Aceti, è piuttosto giovane ed è laureato all’università di Cassino. Il manager proviene dalla GKN di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, l’impianto di proprietà di un fondo britannico che fornisce, o meglio, forniva, semiassi al settore automobilistico. La fabbrica toscana infatti è stata chiusa dalla multinazionale d’oltremanica all’inizio di luglio. Da allora i 420 lavoratori lottano per non perdere tutto. A ogni modo, prima di approdare in GKN, Aceti aveva fatto diverse esperienze nel comparto dell’autotrazione con attività direttive all’interno di CNH, FPT e Iveco, tutte aziende facenti capo alla EXOR. Intanto, secondo quanto finora trapelato, non è stato salutato in maniera completamente positiva da una parte dei sindacati il suo arrivo alla direzione delle risorse umane di Avio Aero Pomigliano, impianto che conta 1070 addetti e produzioni di componenti per aerei. Il timore è costituito prevalentemente dal fatto che il manager proviene da una fabbrica piombata in una gravissima crisi occupazionale, la GKN appunto. Aceti sostituisce a Pomigliano la manager Daniela D’Ambrosio, che a sua volta proveniva dal mondo ex Elasis, il settore ricerche componenti auto di FCA.