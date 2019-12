Con l’approssimarsi del periodo delle festività di fine anno i Carabinieri del NAS di Napoli, insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito vari controlli nei settori di competenza allo scopo di prevenire attività illecite che danneggiano i cittadini:

Caivano: i Carabinieri del NAS di Napoli, dopo aver sottoposto a una verifica igienico sanitaria un punto vendita di carni e salumi, hanno individuato un’anomalia nel misuratore di energia elettrica, ubicato all’ingresso dell’attività. A quel punto, una volta richiesto ed ottenuto l’appoggio di personale specializzato della società distributrice di energia elettrica, i militari hanno accertato la manomissione interna dei circuiti del misuratore di energia, manomissione che ha determinato un furto di energia elettrica perdurante da circa cinque anni per un ammontare di oltre quarantamila. Il gestore dell’esercizio è stato quindi arrestato. Nel medesimo contesto i NAS hanno riscontrato che carni ed alimenti preparati erano privi di qualsiasi indicazione utile alla loro rintracciabilità nonché di documentazione di trasporto per cui si è proceduto al sequestro amministrativo di 10 chili di questi alimenti.

Nola, via Cimitile: militari del NAS di Napoli hanno eseguito una verifica igienico sanitaria presso un’attività di pasticceria. Alla fine hanno disposto il sequestro amministrativo di 70 chili di alimenti (prodotti di friggitoria e dolci tipici siciliani, quali arancini, cassata, cassatine) in quanto privi di informazioni utili a garantirne la rintracciabilità alimentare. Sono state anche impartite alcune prescrizioni relative ad alcune non conformità riscontrate durante la verifica igienico sanitaria per le carenze strutturali del laboratorio di produzione e per il mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio previsto dal manuale HACCP.

Marigliano, corso Umberto: i Carabinieri del NAS di Napoli, coadiuvati nelle fasi di verifica da personale dell’ASL NA 3 SUD e della polizia locale, hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria in un esercizio di vendita di prodotti agricoli al cui termine hanno proceduto alla chiusura igienico sanitaria di un’area esterna adibita abusivamente per la vendita di prodotti ortofrutticoli, ma in assenza di notifica alimentare. E’ stato anche contestato un ampliamento della superficie di vendita in assenza di S.C.I.A. ed è stata prescritta l’eliminazione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate e riferite agli ambienti ed alle aree deputate allo svolgimento dell’attivita’.

San Giorgio a Cremano, via Gianturco: i militari del NAS hanno eseguito una verifica igienico sanitaria presso un bar/pasticceria al termine della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 100 chili di prodotti di pasticceria (babà, roccocò, sfogliatelle,cornetti, pan di spagna) perché privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. E’ stata anche disposta una “diffida” per alcune non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico sanitaria a causa di carenze strutturali del laboratorio di produzione e per il mancato aggiornamento del sistema di autocontrollo.

Nola, via Napolitano: i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un pub al cui termine hanno disposto il sequestro amministrativo di 250 chili circa di alimenti vari (verdure, pane, panini, prodotti di friggitoria, carnei, pasta, prodotti ittici, dolci vari ) privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. Disposta anche la chiusura amministrativa di tre locali adibiti a deposito alimentare per una serie di gravi carenze igienico sanitarie riscontrate durante la verifica. Impartite infine per carenze formali e sostanziali relative al locale cucina e per il mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio previste dal manuale di autocontrollo.