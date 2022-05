Operazione nel Vesuviano, trovato con 5 chili e mezzo di marijuana

Torre Annunziata: Servizio alto impatto dei Carabinieri tra controlli e arresti

Nell’ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal comando provinciale di Napoli i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato le strade della città grazie anche al supporto dei militari del reggimento Campania e al “fiuto” delle unità cinofile di Sarno.

Controlli e perquisizioni a tappeto che hanno portato a 5 arresti, 77 persone identificate e 28 veicoli controllati.

A finire in manette Raffaele Sperandeo, 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato cinque chili e mezzo di marijuana. Non è stato semplice trovare la sostanza stupefacente. L’abitazione del 34enne era protetta da un sistema di videosorveglianza e la droga, 22 involucri, era nascosta in più parti della casa. Sequestrato anche il sistema abusivo di telecamere nascoste e il materiale per il confezionamento della droga. Il 34enne è in carcere in attesa di giudizio.