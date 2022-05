Sorpresi a rubare un’auto a Somma, due arresti: terzo in fuga

Somma Vesuviana: Furti di auto. Carabinieri arrestano due persone

A Somma Vesuviana i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso il 26enne già noto alle forze dell’ordine Davide Coppola di Sant’Anastasia e un 18enne incensurato di Cercola.

I militari hanno sorpreso i 2 insieme ad un’altra persona – poi fuggita – in via Cavour mentre tentavano di rubare un’auto in sosta. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di vari attrezzi atti allo scasso. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.