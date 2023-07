Operazione antispaccio alla Cisternina, sequestri e perquisizioni

Castello di Cisterna: Blitz anti-droga dei Carabinieri. Perquisizioni e sequestri

Blitz anti-droga a Castello di Cisterna dove i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. Nella lente dei controlli il complesso di edilizia popolare “Cistrernina” a via Leopardi. Rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno trovato – all’interno di un intercapedine della scala condominiale al 4° piano – 1 busta sottovuoto con dentro 160 grammi di cocaina, 120 dosi della stessa , 790 dosi di crack e 16 dosi di hashish. In totale parliamo di quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente e 926 dosi pronte per la vendita al dettaglio che i carabinieri hanno sequestrato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.