Biblioteca, dal Governo 150mila euro: aperti sportelli per lavoro giovanile e diritti

CASORIA. Sarà a tutti gli effetti il fulcro della vita sociale per tanti casoriani under 30 e non solo. Il Dipartimento Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il progetto “Si può fare Casoria” destinando al Comune di Casoria la somma di 150mila euro per programmare attività nella biblioteca comunale nell’arco di 18 mesi. Sono appena 97 i Comuni italiani che hanno avuto la possibilità di accedere a questo finanziamento, destinato a modificare radicalmente nei prossimi anni la percezione della biblioteca, peraltro già oggetto di riqualificazione da parte dell’amministrazione targata Raffaele Bene.

Secondo il progetto seguito dal Settore Cultura, rappresentato dall’assessore Vincenzo Russo, ci sarà la possibilità di creare interazione ed anche opportunità lavorative per i ragazzi del territorio. Oltre a mostre, concerti ed eventi serali, la biblioteca sarà aperta a workshop e confronti tra i giovani all’interno del progetto “Il Cantiere delle Opportunità”, che implementerà anche la formazione. Inoltre è prevista la realizzazione di due sportelli: uno per orientare i giovani al lavoro, comunicando opportunità di formazione, lavoro e volontariato locale e internazionale, e l’altro per le pari opportunità, con ascolto, orientamento e formazione per diritti, intercultura e LGBTQ+.

“La Biblioteca diventerà non solo il luogo delle idee e della cultura, ma quello dove aiutare i nostri giovani a creare una propria consapevolezza sia in termini di diritti e sia per la ricerca di una autonomia lavorativa. Investire sui giovani è il miglior modo per puntare sul futuro della nostra comunità” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

Inoltre il Comune di Casoria è risultato tra i beneficiari dei fondi Poc Campania della Regione e quindi ospiterà, nell’ambito degli eventi natalizi, insieme ad altri Comuni dell’hinterland, la rassegna “Natale Insieme 2023 – Arte, Cultura e Tradizioni nell’area Nord di Napoli”. Per quanto riguarda le manifestazioni estive, proseguono gli appuntamenti di “R…Estate a Casoria”, la rassegna dedicata ai bambini. Dopo i primi due eventi, i laboratori creativi proseguono martedì 25 luglio in piazza San Paolo e martedì 1° agosto nella villa Comunale di via Enrico Toti, sempre dalle 18 alle 20, in attesa del gran finale di settembre.