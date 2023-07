Zozzoni beccati a Pontecitra dalle telecamere: sorpresi di notte a sversare

MARIGLIANO – Ancora controlli con le telecamere trappole a Pontecitra ed ancora sanzioni per i cittadini che sversano illegalmente . Tuttavia da come emerge dai controlli del comando di polizia locale ormai gli inquinatori sentitisi controllati stanno solo scendendo a piedi per rendere difficile il controllo

Di giorno viene sversata carta e cartone come si evince dalle immagini mentre di notte addirittura gli ingombranti .

“Siamo ormai abituati a questa dinamica – dichiara il comandante della polizia locale – ma li prenderemo lo stesso . Addirittura troviamo dalle immagini chi rivista tra i rifiuti per caricare qualcosa di utile e insudiciando la strada .

Continueremo i controlli a Pontecitra e in tutto il territorio in modo massiccio come stiamo facendo pur avendo personale pari quasi a zero. Devo ringraziare questi agenti a contratto stagionale che si sacrificano e che rendono un servizio ottimale . Molto ci sta ancora da fare con la sinergia di altri uffici”