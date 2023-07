Operaio 18enne muore per un tragico volo dopo 5 giorni di agonia

Pasquale Sansone, il ragazzo di 18 anni precipitato da un’altezza di 5 metri mentre stava svolgendo il proprio lavoro, purtroppo non ce l’ha fatta.

Il giovanissimo si è spento nelle scorse ore dopo essere stato per cinque lunghi giorni in condizioni gravissime all’ospedale di Nocera inferiore. Originario di Sant’Antonio Abate, Pasquale stava svolgendo delle mansioni per una ditta termoidraulica in un’azienda di torrefazione a Scafati quando purtroppo è precipitato da un’altezza di 5 metri. All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo era già molto grave ed è stato immediatamente trasportati in ospedale in codice rosso. Attualmente sono in corso le indagini da aperte delle forze dell’ordine, ma non è ancora chiaro a chi sia da rimandare la responsabilità del grave incidente del ragazzo.

A dare la notizia, il sindaco Ilaria Abagnale che ha espresso la sua vicinanza e quella dell’intera comunità alla famiglia e agli amici del giovane che purtroppo è venuto a mancare dopo un incidente sul lavoro.

Si parla spesso di morti bianche e di poca sicurezza sul lavoro a causa della quale tante persone perdono la vita ogni anno. In questo caso non si sa se la colpa sia da attribuire alla mancata sicurezza o ad un tragico e fortuito destino che purtroppo ha strappato alla vita un giovane danni anni.