A Pomigliano l’ultimo saluto della comunità cittadina a Friederick

Pomigliano D’Arco. Ieri, nella chiesa di San Francesco, si sono svolti i funerali di Friederick Akwasi Adofo, il clochard quarantatreenne massacrato di botte lo scorso 19 giugno da due giovani sedicenni ora accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Un lungo corteo partito dal municipio di Pomigliano D’arco ha accompagnato fino alla chiesa la salma del ghanese.

Circa cinquecento persone hanno deciso di prendere parte al corteo funebre che ha attraversato le strade della città. Il rito funebre è stato celebrato dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Anche il sindaco di Pomigliano D’Arco Lello Russo ha seguito il carro funebre che ha trasportato la salma di Friederick alla chiesa di San Francesco. Presenti, oltre al sindaco Russo, anche Angelo Melone (console onorario in Congo) e i deputati Marco Sarracino (Partito Democratico) e Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

Le iniziative del Comune in memoria di Friederick

La brutale morte di Friederick ha sconvolto l’intera cittadinanza di Pomigliano che, nei giorni scorsi, ha organizzato anche ad una fiaccolata in memoria dell’uomo originario del Ghana. Per la giornata di ieri il sindaco Russo aveva proclamato il lutto cittadino. Per questo tanti negozi e attività commerciali della città hanno deciso di tenere le serrande abbassate per l’ultimo saluto al quarantatreenne ucciso lo scorso 19 giugno. Inoltre, l’amministrazione comunale ha deciso di farsi carico delle spese per i funerali del senzatetto. Il Comune di Pomigliano ha voluto anche dedicare a Friederick il nuovo progetto destinato ai senza fissa dimora per il quale è stato destinato un immobile in Via Imbriani.

Presenti i familiari della vittima

I cittadini hanno contribuito realizzando anche una raccolta fondi per permettere ad alcuni familiari di Friederick di partecipare alla cerimonia funebre. I parenti della vittima, arrivati dall’estero, si sono detti molto commossi per l’aiuto e la vicinanza dell’intera comunità cittadina. “Questo testimonia che fosse una brava persona, e io di questo sono felice”, ha dichiarato uno zio di Friederick. Alla fine del rito religioso, la salma è stata trasportata nel cimitero di Pomigliano per essere seppellita.

