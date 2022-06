Operai in nero, carabinieri bloccano cantiere edile nel Nolano

Camposano: Sicurezza sul lavoro. Carabinieri denunciano 4 persone. Attività sospesa e sanzioni per 63mila euro

Controlli sulla sicurezza sul lavoro a Camposano per i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli che hanno controllato un cantiere edile a via Campo. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per inosservanza del testo unico per la sicurezza sul lavoro 4 persone. Si tratta dell’amministratore unico di una società edile che non aveva installato le protezioni per la messa in sicurezza del cantiere ne tantomeno aveva formato e sottoposto a visita sanitaria periodica i propri dipendenti. Denunciato anche il titolare firmatario della ditta edile per aver impiegato 3 lavoratori in nero sui 4 presenti.

Anche l’amministratore unico dell’impresa affidataria e il coordinatore della sicurezza sono stati denunciati per non aver verificato le condizioni di sicurezza, il primo e per mancato coordinamento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro il secondo. Sanzioni amministrative e penali per un totale di 63mila euro. I Carabinieri hanno sospeso l’attività.