L’ultimo morto ammazzato nel territorio di Acerra risale a dieci mesi fa, quando il 16 febbraio è stato ucciso sotto casa Vincenzo Mariniello, pregiudicato di 46 anni. Una lunga tregua in un territorio storicamente molto difficile che è stata interrotta in pieno clima natalizio, nel tardo pomeriggio di ieri, dall’uccisione di Giuseppe Avventurato. Comunque non si sa se i due omicidi siano collegati. Indaga la polizia di Stato. Quel che è certo è che le modalità e i contesti dei due fatti di sangue si assomigliano molto. Come Mariniello infatti Giuseppe Avventurato è stato ammazzato sotto casa sua, un basso al civico 76 di corso della Resistenza (le abitazioni di entrambi distano appena qualche centinaio di metri tra loro, quella di Mariniello è in via Nenni, a pochi passi). Stesse modalità anche nella mera esecuzione dell’agguato: un colpo alla testa, letale, e altri due colpi al torace. Sia Mariniello che Avventurato erano inoltre della medesima generazione, quasi coetanei: 46 anni il primo, 48 l’uomo appena ucciso. Ed entrambi facevano parte di un pezzo significativo della camorra locale. Mariniello era il figlio del boss Gennaro, ammazzato da un tiratore scelto mentre era sul terrazzo di casa, sempre nel centro di Acerra. Era il 2000. Per raccontare invece altri fatti di sangue relativi alla famiglia Avventurato bisogna risalire alla fine degli anni Ottanta, quando cioè nel 1988 furono uccisi il padre di Giuseppe, Domenico, allora quarantenne, e uno zio, il fratello del papà. Una mattanza che all’epoca fu inquadrata nell’ambito della terribile guerra di camorra tra la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia dei clan che avrebbero dominato il trentennio successivo, i casalesi, gli Alfieri, i Fabbrocino. Ma questa è un’altra storia. Gli scenari adesso sono molto diversi anche se le “dinastie” della malavita restano più o meno sempre quelle. Comunque ora di morti ammazzati sulle strade di questa parte del Napoletano ce ne sono per fortuna di meno. Ma i traffici illeciti non cambiano: droga, estorsioni e appalti al primo posto. Quest’anno però le armi ad Acerra hanno tuonato due volte. Prima c’erano stati più di tre anni di vera e propria pax mafiosa, seguita all’omicidio, avvenuto il 19 settembre del 2015, di Adalberto “Ignazio” Caruso, pregiudicato di 57 anni, cognato di un personaggio considerato di spicco dall’antimafia, Cuono Lombardi. Caruso fu freddato con un colpo alla nuca in piazza San Pietro, un posto vicinissimo al marciapiede antistante l’alloggio dove è stato ucciso Avventurato, sul conto del quale ci sono da registrare tre arresti relativamente recenti. Uno, risalente a quattro anni fa, riguarda una tentata estorsione a una sala giochi. Gli altri due, rispettivamente del 2017 e del 2018, sono stati messi a segno dalle forze dell’ordine per altrettante violazioni di misure restrittive disposte dalla magistratura. Avventurato nel frattempo doveva essere processato con rito ordinario insieme con il fratello Giancarlo per associazione finalizzata al traffico di droga. Un processo che riguarda 23 personaggi della criminalità acerrana. Un’associazione a delinquere che negli ultimi tempi si sarebbe spartita il territorio cittadino per spacciare praticamente in ogni angolo crack, cocaina hashish e marijuana. Anche a domicilio. Tra gli imputati in questo processo spiccano anche i nomi di Gaetano Soriano, Antonio e Vincenzo Di Buono, Antonio e Filomena De Falco, Pasquale Tortora. Tutte famiglie che contano da queste parti. Considerate “egemoni”. Clan storici, radicati da molto tempo. Elementi comunque troppo scarni per stabilire se quest’ultima uccisione sia il preludio di una nuova faida. Anche qui infatti l’omertà regna sovrana. Un silenzio interrotto di tanto in tanto dal “pentito” di turno. Ne è una prova la vicenda relativa all’assassino di Adalberto Ignazio Caruso. Gaetano Castaldo, 34 anni, è stato condannato due anni fa solo dopo che ha deciso di costituirsi e di diventare collaboratore di giustizia. Ha confessato di essere stato l’autore dell’omicidio.