Nube nera in pieno centro: brucia tipografia a Volla

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Tanta paura ma nessun ferito

Un incendio la cui origine è al vaglio dei carabinieri si è sviluppato all’una del pomeriggio nel deposito esterno di una tipografia-cartiera di Volla, nel pieno centro della cittadina vesuviana, in via Rossi. Le fiamme si sono sviluppate nel deposito all’aperto chiuso da un muro di cinta che si trova dietro l’ingresso della tipografia ubicata su via Rossi. Sul posto sono accorsi in forze i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti. La nube nera sprigionata dall’incendio era visibile da tutta Napoli e provincia. In fumo sono andati i materiali di cartoleria altamente infiammabili della ditta. Al momento dell’incendio il proprietario dell’azienda è stato visto uscire dalla tipografia visibilmente scosso. Paura anche tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi dalle case e hanno atteso dalla strada che i vigili del fuoco spegnessero l’incendio.