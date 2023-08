Allarme furti estivi, i consigli dei carabinieri per proteggersi dai ladri

Per prevenire i furti estivi i carabinieri hanno diffuso alcuni consigli.

Nelle ultime settimane soprattutto tra Pomigliano d’Arco e Casalnuovo, si sono verificati diversi episodi di furto in appartamento. Si teme la presenza di una banda specializzata in furti di questo genere. I mesi estivi, con i centri urbani che si svuotano sono anche i mesi di maggiore rischio di subire furti in casa.

La Comandate della Compagnia dei Carabinieri Napoli Stella chiarisce una serie di consigli per difendersi. Accanto ai rituali consigli di assicurarsi, prima di partire per le ferie, di aver chiuso bene porte e finestre e di aver sensibilizzato i vicini fidati a monitorare eventuali avvicinamenti sospetti, i Carabinieri invitano ad adottare alcuni accorgimenti: