Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana, Caprio riconfermato amministratore unico 

Riceviamo e pubblichiamo:

Vincenzo Caprio è stato riconfermato amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana. Oggi l’assemblea dei soci la cui maggioranza si è pronunciata a favore del proseguimento dell’esperienza dell’attuale guida della società dei Comuni e della Città Metropolitana di Napoli. A favore di Vincenzo Caprio è andato il voto dei sindaci che rappresentano il 58,11% dell’intero capitale sociale pari all’87,39% delle quote azionarie detenute dai soci che hanno partecipato al voto.

Si tratta dei Comuni di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Scisciano e Tufino. Ad astenersi è stato, invece, il Comune di Saviano. Assente il Comune di Comiziano perché commissariato.

A non partecipare al voto sono stati: Camposano, Città Metropolitana di Napoli, Liveri, Nola e Visciano.

“Esprimo la mia gratitudine ai primi cittadini che hanno voluto riconfermare una fiducia che deriva anche dai grandi passi in avanti compiuti dall’Agenzia in questi anni. Supportiamo le amministrazioni comunali nella progettazione e nella gestione dei servizi, ma soprattutto abbiamo portato la nostra Centrale Unica di Committenza a diventare il punto di riferimento di oltre 50 Comuni della Regione Campania che apprezzano la celerità, l’efficienza, la trasparenza ed il rigore che caratterizzano il nostro operato. Sono grato anche ai Comuni che hanno preferito non votare perché hanno contestato il metodo ma non il merito della mia indicazione. Il futuro si caratterizzerà per ulteriori scommesse nell’affiancare i soci nel miglioramento delle performances e dei servizi a favore dei cittadini”, ha dichiarato l’amministratore unico Vincenzo Caprio.